Dienā debesis joprojām klās mākoņi, tomēr vietām uzspīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 14:45
Pirmdien debesis klās mākoņi. Vietām gaidāms lietus
Pirmdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām iespējams arī lietus, prognozē sinoptiķi.
Naktī debesis lielākoties būs mākoņainas, vietām tās skaidrosies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..+2 grādiem.
Dienā debesis joprojām klās mākoņi, tomēr vietām uzspīdēs saule. No dienas vidus dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+12 grādiem, piekrastē - līdz +4..+8 grādiem. Rīgā nakts būs pārsvarā mākoņaina, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra būs ap +1..+2 grādiem.
No rīta debesis galvaspilsētā brīžiem skaidrosies, bet dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, un pēcpusdienā iespējams lietus. Gaisa temperatūra b ap +10 grādiem.