Sabiedrība
Šodien 13:25
VIDEO: pie Ministru kabineta ēkas margās ietriecies sabiedriskais autobuss - cietis šoferis
Svētdienas, 29. marta, rītā ap plkst. 10.30 pie Ministru kabineta notikusi sadursme, kurā cietis 6. maršruta autobusa šoferis.
Kā Jauns.lv ziņo kāds aculiecinieks, sabiedriskais autobuss trieciena rezultātā pie MK ēkas bija deformējis ietves sānu margas. Valsts policija skaidro, ka negadījums izcēlās, kad "Rīgas satiksmes" 6. maršruta autobuss nobrauca no brauktuves un uztriecās Brīvības bulvāri sadalošās alejas joslai.
Kā liecina sākotnējā informācija, negadījums noticis, jo transportlīdzekļa vadītājam palicis slikti ar veselību. Likumsargi norāda, ka sadursmē cietis autobusa vadītājs, bet pasažieri notikušajā nav cietuši.