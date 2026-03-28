Noslīkušais izcelts no ūdentilpes Aizkraukles pusē.
112
Šodien 17:32
Traģisks iznākums: Aizkrauklē no ūdenstilpes izcelts miris cilvēks
Aizkrauklē piektdien no ūdenstilpes izcelts bojā gājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Aizvadītajā diennaktī kopumā VUGD saņēma 91 izsaukumu, tostarp 45 uz ugunsgrēku dzēšanu.
No tiem 32 bija kūlas ugunsgrēki. Plašākie pērnās zāles degšanas gadījumi reģistrēti Rēzeknes, Madonas un Gulbenes novados, kur kūla dega divu hektāru platībā.
Piektdien pēc plkst. 19 VUGD saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Lūznavas pagastu, kur dega šķūnis 50 kvadrātmetru platībā. No blakus esošās dzīvojamās mājas tika evakuēts cilvēks. Plkst. 20.56 darbs notikuma vietā noslēdzās.
No kopējā izsaukumu skaita 26 bija uz glābšanas darbiem, bet vēl 20 izsaukumi bija maldinājumi.