Edgars Melnis.
112
Šodien 15:18
Policija meklē Rīgā pazudušo Edgaru Melni, iespējams, atrodas Ķengaragā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Edgaru Melni, kurš šī gada 25. martā ap plkst. 16.00 izgāja no adreses Ikšķiles ielā, Rīgā, un līdz šim brīdim nav atgriezies dzīves vietā.
Ar puisi nav izdevies arī sazināties. Iespējams, viņš atrodas Ķengaraga mikrorajonā.
Pazīmes: augums 185 cm, kalsnas miesas būves, gaiši brūniem matiem. Bija ģērbies melnās biksēs, melnā jakā, virsū melns džemperis, melna cepure.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!