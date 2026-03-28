Latvija beidzot vēlas saprast, kur cilvēki patiesībā brauc ar autobusiem un kur ne
Latvija vēlas no jauna paskatīties uz reģionālo autobusu satiksmi. Autotransporta direkcija plāno nevis strīdēties par to, kā viss bija agrāk, bet gan paļauties uz precīziem pasažieru datiem un faktisko pieprasījumu. Šim nolūkam tiek plānots autobusos uzstādīt pasažieru skaitītājus un izveidot mobilo lietotni, kas parādīs, kur atrodas nepieciešamais reiss un tā faktisko ierašanās laiku.
"No pašvaldībām bieži izskan emocionālas sūdzības: tās saka: "Padomju laikos mums bija tik daudz autobusu maršrutu, bet tagad autobusu nav, tāpēc cilvēki šeit vairs nedzīvo." Tad mēs salīdzinām datus: nav datu par cilvēku pārvietošanos. Jo lielāks iedzīvotāju blīvums un jo vairāk cilvēku pārvietojas, jo vieglāk ir nodrošināt sabiedrisko transportu un jo zemākas ir tā izmaksas," saka Jānis Lapiņš, Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs.
Lai precīzāk plānotu pārvadājumus, tiek plānots ieviest pasažieru skaitītājus — tie ļaus mums noteikt, kur un cik cilvēku iekāpj un izkāpj. Tomēr daži pārvadātāji ir neizpratnē par to nepieciešamību, jo viss jau ir zināms. Tomēr, kā ziņoja Lapiņš, skaitītāju testēšanas laikā negaidīti ievērojami palielinājās pārdoto biļešu skaits, un pieturās, kur it kā nebija pasažieru un kuras pārvadātāji vēlējās slēgt, pēkšņi parādījās braukt gribētāji, ziņo "Latvijas Avīze".
"Pārbaude nenāktu par ļaunu. Pašvaldības neskaita pasažierus autobusu pieturās. Gadā notiek 1,4 miljoni reisu. Vidējā biļetes cena ir 1,50 eiro. Ir viegli aprēķināt zaudējumus, kas rodas, ja par braucienu netiek izsniegta vismaz viena biļete. 2025. gadā, saskaņā ar oficiālo statistiku, tika pārvadāti 20,46 miljoni pasažieru," atzīmēja Lapiņš.
Vēl viens direkcijas mērķis ir sasniegt tik augstu apkalpošanas līmeni, lai cilvēki būtu gatavi atstāt automašīnas mājās un braukt ar autobusu. Gada laikā ar Eiropas finansējuma palīdzību plānots izstrādāt mobilo lietotni. Tajā tiks attēlota precīza informācija, pamatojoties uz atrašanās vietu, tostarp pieejamie reisi un precīzs autobusa ierašanās laiks (jo katram autobusam ir GPS). Turklāt lietotne ļaus lietotājiem nosūtīt direkcijai ziņojumu vai video, piemēram, ja vadītājs uzvedas nepiedienīgi.