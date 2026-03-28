Šodien 09:23
Policijas meklētā Adriāna Cēsniece ir veiksmīgi atrasta
Valsts policija meklētā 2011. gadā dzimusī Adriāna Cēsniece ir veiksmīgi atrasta.
Valsts policija izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās meitenes meklēšanā.
Meitene šī gada 27. martā ap plkst. 12.30 izgāja no adreses Jaunzemes ielā, Rīgā un neatgriezās.
Pazīmes: augums 167 cm, brūni mati līdz pleciem. Bija ģērbusies baltā, īsā virsjakā, zem tās gaiši brūnas krāsas jaka ar rāvējslēdzēju un kapuci, kājās melni legingi un "Adidas" sporta apavi.