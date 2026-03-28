Adriāna Cēsniece.
112
Šodien 09:23
Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo pusaudzi Adriānu Cēsnieci
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci, kura šī gada 27. martā ap plkst. 12.30 izgāja no adreses Jaunzemes ielā, Rīgā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 167 cm, brūni mati līdz pleciem. Bija ģērbusies baltā, īsā virsjakā, zem tās gaiši brūnas krāsas jaka ar rāvējslēdzēju un kapuci, kājās melni legingi un "Adidas" sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!