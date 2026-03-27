Noslepkavo paziņu un ātri pamet nozieguma vietu, bet pēc tam izdara ko negaidītu - Purvciemā aizturēts trīsdesmit gadus vecs vīrietis
Šomēnes kādā daudzdzīvokļu mājā Rīgā, Purvciema mikrorajonā, ar vairākiem naža dūrieniem tika noslepkavots vīrietis. Aizdomās par šo noziegumu nākamajā dienā Valsts policija aizturēja bojāgājušā vīrieša paziņu. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Šā gada 20. martā Valsts policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka dzīvoklī Rīgā, Purvciema mikrorajonā, ir atrasts miris 1987. gadā dzimis vīrietis ar vairākām durtām brūcēm. Par iespējamo noziegumu mediķiem bija paziņojuši bojāgājušā vīrieša kaimiņi.
Skaidrojot notikušā apstākļus, tika iegūta informācija, ka noziegumu, iespējams, izdarījis bojāgājušā vīrieša paziņa – 1996. gadā dzimis vīrietis, ar kuru abi kopīgi pavadījuši laiku dzīvoklī, lietojot alkoholiskos dzērienus. Aizdomās turētais vīrietis pameta nozieguma vietu un sākotnēji slēpās no likumsargiem. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes veica apjomīgus vīrieša meklēšanas pasākumus, līdz nākamajā dienā viņš pats pieteicās policijā. Pašreizējā informācija liecina, ka noziegums izdarīts sadzīviska strīda laikā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 116. pantu – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
23. martā 1996. gadā dzimušais vīrietis atzīts par aizdomās turēto, kā arī viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.