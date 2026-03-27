Bauskas novadā atrasts līdz nāvei sadurts vīrietis - apcietinātas divas personas
2026. gada 16. februārī pulksten 21.02 Valsts policijā saņemta informācija, ka kādā privātmājā Valles pagastā, Bauskas novadā, sadurts 1992. gadā dzimis vīrietis, kurš no gūtajām traumām miris. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas un tika uzsākts kriminālprocess.
Veicot procesuālās darbības, jau nākamajā dienā, 17. februārī, Valsts policija aizturēja četras personas, kas, iespējams, saistītas ar šo noziedzīgo nodarījumu: 1951., 1952., 1975. un 1965. gadā dzimušus vīriešus. Divām no aizturētajām personām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka slepkavības motīvs bijis personu savstarpējs konflikts, kas izcēlies alkohola lietošanas laikā.
Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 116. pantu par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods - mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem, kā arī probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Tāpat uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 313. panta otro daļu par noziedznieka, kā arī nozieguma izdarīšanas rīku, līdzekļu un pēdu iepriekš neapsolītu slēpšanu, ja slēpjamais noziegums ir sevišķi smags. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.