Tūrisma nozares uzņēmēji iepazīst viesmīlības piemērus novadā
19. martā Talsu novada tūrisma nozares uzņēmēji un domes vadība devās savstarpējā pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem novadā.
Braucienā piedalījās aptuveni 50 personas, un tā mērķis bija iepazīt dažādu tūrisma un ar to saistītu uzņēmējdarbības virzienu piemērus, stiprināt savstarpējo sadarbību un gūt idejas turpmākai nozares attīstībai.
Pieredzes apmaiņas laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt saimniecības „Kalēji” starptautisko uzņēmējdarbību un zirgu sporta attīstību Pācē, kā arī izzināt uzņēmuma „Jaunemare” darbības virzienus – gan kokaudzētavā, gan viesu namā Dundagā. Tāpat dalībnieki izbaudīja viesmīlību Sintijas un Dāvja Freimutu ģimenes restorānā „Dundagas rezidence”.
Lībiešu krastā uzņēmējus viesmīlīgi uzņēma un ar pieredzi dalījās viesu nama „Pītagi” saimniece Signe Dišlere Košragā, Mazirbes „Dzelmes” saimnieks Jānis Dambergs, kā arī kempinga „Pie Andra” saimnieks Andris Antmanis Pitragā. Savukārt Edgars Račinskis uzņēmējiem prezentēja esošo tūrisma punktu „Pitraga pietura” un iepazīstināja ar nākotnes iecerēm, paredzot jauna tūrisma objekta izveidi Pitragā jau šovasar.
Pieredzes apmaiņas brauciens apliecināja, ka Talsu novadā ir plašs un daudzveidīgs tūrisma piedāvājums, un savstarpēja sadarbība un pieredzes apmaiņa ir nozīmīgs pamats nozares attīstībai un viesmīlības kvalitātes stiprināšanai.
Autors: Dace Cine, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Tūrisma nodaļas vadītāja