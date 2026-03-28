Tukuma novadā notiks lielgabarīta atkritumu bezmaksas izvešana
Tukuma novada pašvaldība aprīlī un maija sākumā veiks lielgabarīta atkritumu bezmaksas izvešanu Tukuma novadā.
Lielgabarīta atkritumi ir tādi sadzīves atkritumi, kurus izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteinerā (piemēram, mēbeles, matrači, paklāji u.c.).
Lielgabarīta sadzīves atkritumi nav mājsaimniecībā radušies atkritumi un celtniecības atkritumi (piemēram, logu rāmji, grīdas dēļi, ģipškartons, flīzes, durvis, stikla vate, grāmatas, trauki, koku zari, automašīnu riepas utt.).
Lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtība novadā ir atšķirīga. Lūgums konteineru novietošanas vietas, izvešanas laiku, noteikto pieteikšanās kārtību un nosacījumus skatīt pievienotajā tabulā. Lai pieteiktu lielgabarīta atkritumu izvešanu, precizētu izvešanas laiku un iegūtu plašāku informāciju, aicinām zvanīt uz norādītajiem tālruņiem:
| Pilsēta/Pagasta pārvalde | Atkritumu izvešanas vieta | Datums | Kontakttālrunis, e-pasts | |--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------| | Tukums | Izvešana no pieteikumā norādītās adreses Tukuma pilsētā | 17., 18., 20. aprīlī. Pieteicēji iepriekš tiks informēti par izvešanas dienu. ! Izvešana jāpiesaka līdz 13. aprīlim. | Tālr. 26603299, 63122707 e-pasts: pasts@tukums.lv Nosacījumi: * no katras pieteiktās adreses iespējams izvest ne vairāk kā trīs lietas; * Lielgabarīta atkritumus jānovieto viegli piekļūstamā vietā, ārpus īpašuma teritorijas. | | Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvalde | Kandava un Kandavas pagasts – “AAS Piejūra” pārkraušanas stacijā, noteiktajā darba laikā | No 23. aprīļa līdz 28. aprīlim | Tālr. 28016651 | | Cēre – pie vecās pienotavas ēkas | No 24. aprīļa līdz 26. aprīlim | Tālr. 29143828 | | Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde | Sēme, Zentene, Brizule, Kaive | No 24. aprīļa līdz 30. aprīlim | Tālr. 26430536, e-pasts: maris.valdmanis@tukums.lv | | Tumes un Degoles pagastu pārvalde | Tumes pagastā – Liepu ielā un Tumes pamatskola (pie doktorāta –stāvlaukumā); Degoles pagastā – Vienība (starp daudzdzīvokļu mājām) | Lielgabarīta atkritumu nodošana no 20. līdz 26. aprīlim; Elektropreču nodošana no 25. līdz 26. aprīlim | Tālr. 29557455, e-pasts: liga.belousa@tukums.lv | | Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde | Kastaņu aleja (2 gab.), Dzintars, Lamiņi, Abavnieki (2 gab.), Sautiņi, Kukšas, Ķīši | No 22. aprīļa līdz 30. aprīlim | Tālr. 28664673 | | Slampes pagasta pārvalde | Slampe, Ozolnieki | No 23. aprīļa līdz 27. aprīlim | Tālr. 27231141 | | Džūkstes pagasta pārvalde | Lielgabarītu konteineri: Pienavā (pretī daudzdzīvokļu mājām “Zītari”), Džūkstē (laukumā pie Biedrību nama), Lanceniekos (laukumā pie ziņojuma dēļa) | 17. aprīlī Pienavā un Džūkstē; 24. aprīlī Lanceniekos | Tālr. 29323919 vai 29230323 Ne vairāk kā divas lietas no mājsaimniecības! | | Elektrotehnikas pieņemšana: | Džūkstē (pie Biedrību nama estrādē), Lanceniekos (laukumiņā laukumā pie ziņojuma dēļa), Pienavā (pie šķirojamajiem konteineriem) | No 16. aprīļa līdz 26. aprīlim | | | Smārdes pagasta pārvalde | Smārde, Milzkalne, Rauda | Pie privātmājām no 13. līdz 17. aprīlim; pie daudzdzīvokļu namiem 18. aprīlī | Tālr. 29537224 | | Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde | Irlavas centrs, Irlavas bērnu nams, Vasku centrs, Sāti, Lestenes centrs | No 1. maija līdz 7. maijam | Tālr. 26479089 | | Matkules un Vānes pagastu pārvalde | Matkules pagastā (pie Kultūras nama katlu mājas), Vānes pagastā (pie katlu mājas) | 25. un 26. aprīlī | Tālr. 26550459 | | Zantes un Zemītes pagastu pārvalde | Zante (pie katlu mājas), Zemīte (Upes iela 7) | No 25. aprīļa līdz 28. aprīlim | Tālr. 29165796 | | Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde | Viesatas (pie bijušās skoliņas), Leveste (pie mājas “Leveste 2”), Saules centrs (pretī “Dārznieku” mājai), Jaunpils (“Dūmeņu” teritorijā), Jurģu centrs starp mājām “Avoti” un “Ozolnieki” | Sākot no 24. aprīļa plkst. 15.00 līdz 26. aprīļa plkst. 17.00 | Kontaktpersona Arnis Kārkliņš, tālr. 26221202 Tikai lielgabarīta atkritumi! Netiks pieņemti būvgruži, automašīnu riepas un citi mazizmēra sadzīves atkritumi. | | Engures pagasta pārvalde | Bērzciems, Ezernieki, Abragciems, Ķesterciems, Plieņciems, Apšuciems, Klapkalnciems | 27. aprīlī | Pieteikt adresi, zvanot uz tālr. 24400168 | | Engure | 28. aprīlī | !Izvešana jāpiesaka līdz 22. aprīlim | | Elektrotehnikas pieņemšana Rosmes ielā 9, Engurē | 23., 24., 25. aprīlī | Pieteikt nodošanu, zvanot uz tālr. 25130914 Utilizācijai bez maksas tiek pieņemti: datori, serveri, sistēmbloki, rūteri, dekoderi, mikroshēmu plates un čipi; telefoni, telefonu centrāles, antenas, vadi, kabeļi; akumulatori, barošanas bloki; adapteri; printeri, faksi, kopētāji, skeneri; kases aparāti; naudas termināļi; lielā un mazā sadzīves tehnika (ledusskapji, veļas mašīnas, mikroviļņu krāsnis, kondicionētāji, putekļu sūcēji, TV, radio aparāti, skaņas iekārtas, kafijas automāti, gludekļi, tējkannas, fēni, trimmeri); elektroinstrumenti, medicīnas iekārtas, zāles pļāvēji, metāls.