Pārbūves laikā Līvānos lielie koki tiks saglabāti
No 2026. gada 7. aprīļa tiks uzsākti ceļa seguma atjaunošanas būvdarbi Rīgas ielā.
Ņemot vērā, ka iedzīvotāji vairākkārt interesējušies par liepu zāģēšanas darbiem Rīgas ielā, informējam, ka šī projekta ietvaros lielo koku zāģēšana nav paredzēta.
Tāpat vēršam uzmanību, ka uz kokiem redzamie marķējumi nav pašvaldības saskaņojums to nociršanai — pēc atkārtotas apsekošanas pašvaldība neatbalstīja liepu nozāģēšanu iepriekš atzīmētajā apjomā.
Plānota ir tikai koku vainagu veidošana un kopšana, lai samazinātu slodzi uz koku stumbriem, veicinātu to stabilitāti, kā arī nodrošinātu drošu un netraucētu būvdarbu norisi.
Vainagu kopšanu veiks sertificēts arborists, nodrošinot profesionālu un saudzīgu pieeju, kas saglabās koku dzīvotspēju un ainavisko vērtību. Darbi tiks organizēti tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu pēc iespējas mazāka.
Vēlamies uzsvērt, ka pašvaldībai svarīgs ir ikviens pilsētas koks. Vēsturiskās fotogrāfijās redzams, ka Rīgas ielas liepu aleja stādīta ap 1930. gadu, un tā ir nozīmīga mūsu pilsētas vēstures un identitātes daļa.
Aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret īslaicīgajiem ierobežojumiem un sekot aktuālajai informācijai par darbu gaitu, satiksmes ierobežojumiem un izmaiņām satiksmes organizācijā.