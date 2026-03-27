Lucavsalā drīzumā kursēs autobuss
Līdz Lucavsalai un pa tās teritoriju drīzumā kursēs 10. autobuss, kā arī tiks ierīkotas trīs jaunas pieturvietas.
Rīgas pašvaldība Lucavsalā ir izbūvējusi jaunu ielu infrastruktūru, izveidojot sabiedriskā transporta pieturas un apgriešanās vietu, kas sniedz iespējas nodrošināt sabiedrisko transportu tuvāk Lucavsalas dienvidu daļā izvietotajiem ģimenes dārziņiem.
Patlaban tuvākās sabiedriskā transporta (4. un 19. trolejbusa) pieturvietas atrodas uz Salu tilta un pie Mūkusalas rotācijas apļa.
10. autobusa maršruts virzienā no Abrenes ielas kursēs pa maršrutu līdz Mūkusalas ielai, tālāk no Mūkusalas ielas rotācijas apļa nogrieztos uz Lucavsalas ielu, Laivu ielu līdz apgriešanās vietai, tālāk pa Laivu ielu, Lucavsalas ielu, Mūkusalas ielas rotācijas apli, K. Ulmaņa gatvi un tālāk turpinātu kustību pa maršrutu uz Jaunmārupi. Virzienā no Jaunmārupes autobusi kursētu pa maršrutu līdz K. Ulmaņa gatvei, tālāk no Mūkusalas ielas rotācijas apļa nogrieztos uz Lucavsalas ielu, Laivu ielu līdz apgriešanās vietai, tālāk pa Laivu ielu, Lucavsalas ielu, Mūkusalas ielas rotācijas apli, Mūkusalas ielu un tālāk turpinātu kustību pa maršrutu uz Abrenes ielu.
Autobuss pa jauno maršrutu sāks kursēt pēc iespējas drīzākā laikā, kad būs saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi.