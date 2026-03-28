30 gadi kopš bāriņtiesu izveides Latvijā: Līvānu novada pieredze un attīstība
Šogad aprit 30 gadi kopš Latvijas bāriņtiesu izveides — nozīmīga jubileja, kas apliecina bāriņtiesu būtisko ieguldījumu bērnu tiesību un interešu aizsardzībā, kā arī atbalsta sniegšanā ģimenēm visā Latvijā.
Trīs desmitgažu laikā bāriņtiesas ir nostiprinājušās kā svarīga institūcija ne vien valsts mērogā, bet jo īpaši reģionos, kur to darbība ir cieši saistīta ar vietējo kopienu, iedzīvotāju ikdienas vajadzībām un savlaicīgu palīdzības nodrošināšanu.
Bāriņtiesas darbs prasa ne tikai augstu profesionalitāti un juridisko kompetenci, bet arī cilvēcīgu pieeju, iecietību un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus sarežģītās dzīves situācijās. Gadu gaitā tās darbību ietekmējušas gan administratīvās reformas, gan izmaiņas normatīvajā regulējumā, tomēr tās galvenais uzdevums ir palicis nemainīgs — aizstāvēt bērna intereses.
Arī Līvānu novadā bāriņtiesas attīstība ir cieši saistīta ar pārmaiņām valsts un pašvaldību pārvaldē. 1997. gada 15. janvārī jaunizveidotajā Bāriņtiesā svinīgo solījumu deva bāriņtiesas priekšsēdētāja Marija Jansone un bāriņtiesas locekļi Igors Krištaļs, Rita Pfeifere un Elizabete Žeimote. Šis datums iezīmēja Līvānu bāriņtiesas darbības sākumu un jauna posma atvēršanu vietējās kopienas sociālajā un tiesiskajā dzīvē.
Turpmākajos gados bāriņtiesas darbu būtiski ietekmēja administratīvi teritoriālās reformas. 1999. gada 21. decembrī notika administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā tika reorganizēta arī bāriņtiesa, tai pievienojot Rožupes un Turku pagastus. Savukārt 2009. gada 1. jūlijā notika vēl viena administratīvi teritoriālā reforma, pēc kuras novadam pievienojās Jersikas, Sutru un Rudzātu pagasti.
2021. gada administratīvi teritoriālā reforma Līvānu novadu neskāra, tomēr pārmaiņas skāra bāriņtiesas darbinieku darba tiesiskās attiecības. Ja līdz 2021. gadam bāriņtiesas darbinieki tika ievēlēti amatā, tad no 2021. gada ar viņiem tiek slēgti darba līgumi, un darbinieki tiek pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku.
Līvānu novada bāriņtiesas attīstība apliecina, ka, neskatoties uz administratīvajām pārmaiņām un normatīvā regulējuma izmaiņām, tās galvenais uzdevums ir saglabājies nemainīgs — rūpēties par bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.