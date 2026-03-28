Limbažu novadā pielāgo mājokļus cilvēkiem ar kustību traucējumiem
2025. gada nogalē uzsākta un šobrīd pabeigta divu mājokļu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Limbažu novadā.
Limbažu novada pašvaldības īstenotā projektā paredzēta sešu novadā esošu mājokļu pielāgošana. Galvenie plānotie uzlabojumi ir uzbrauktuvju izveide, sanitāro mezglu pārplānošana un durvju paplašināšana, lai personas ar kustību traucējumiem bez citu atbalsta varētu iekļūt un izkļūt no mājokļa, kā arī patstāvīgi veikt pašaprūpes aktivitātes. Tādejādi iecerēts uzlabot personu nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.
Viens no šobrīd jau pielāgotajiem mājokļiem atrodas Limbažos, tajā veikta vannas istabas pielāgošana, lai persona patstāvīgi varētu veikt ikdienas higiēnas aktivitātes. Tāpat Viļķenes pagastā esošā mājoklī arī veikta vannas istabas pielāgošana, grīdu izlīdzināšana vairākās telpās un uzbrauktuves izveide pie ārdurvīm.
Šobrīd tiek slēgti līgumi vēl divu mājokļu pielāgošanai Limbažos un Staicelē. Tāpat tiek vērtēts būvniecības iepirkums divu pēdējo mājokļu pielāgošanai Tūjas ciemā.
Pielāgojamo mājokļu atlase veikta 2023.-2024. gadā. Tie izvērtēti atbalstoši AF finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, no kuriem galvenie bija personas atbilstoša pamatsaslimšana, nepieciešamība ikdienā izmantot palīglīdzekļus, personas iespējas iesaistīties apmācībās, darba tirgū vai citās institūciju organizētās aktivitātēs.
Atbalstītos mājokļus apsekojis ergoterapeits, lai konkretizētu veicamos pielāgojumus. Pēc tam sagatavots un iesniegts projekta iesniegums finansējuma saņemšanai. 2025. gadā veikti projektēšanas darbi.
Plānotās projekta izmaksas ir 148 126,97 EUR, no tām Atveseļošanas fonda finansējums 109 794 EUR, valsts budžeta finansējums 22 943,34 EUR un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums 15 389,63 EUR.