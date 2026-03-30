Lieldienu pasākumi Salaspils novadā: svinības Daugavas muzejā un aktivitātes Doles salā
Lieldienās Salaspils novadā galvenais svētku pasākums notiks Daugavas muzeja teritorijā.
5. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Doles muižas parkā norisināsies ģimenēm paredzēta Lieldienu programma. Tajā būs olu krāsošana uz ugunskura, spēles un radošās darbnīcas bērniem. Par muzikālo programmu un rotaļām rūpēsies Tomes folkloras kopa. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savas rotātās olas, jo pasākuma laikā notiks arī to izstāde.
Papildus muzeja pasākumam no 2. līdz 6. aprīlim Doles salā notiks aktivitāte "Lieldienu zaķu meklēšanas ceļš". Tās laikā Doles salā tiks izvietoti 12 krāsaini Lieldienu zaķi, kurus dalībniekiem jāatrod un jāatbild uz jautājumiem. Maršruta garums ir aptuveni 8–11 kilometri, un to iespējams veikt kājām vai ar velosipēdu, sākot no jebkura punkta. Maršruta karte un sīkāka informācija būs pieejama mājaslapā. Dalībniekiem ir iespēja laimēt balvas, ko sarūpējuši Salaspils tūrisma uzņēmēji un sadarbības partneri. Lai piedalītos balvu izlozē, jāatrod vismaz deviņi zaķi un jāiesniedz pareizās atbildes.
Doles salā, netālu no Daugavas muzeja Lieldienu laikā darbosies arī "Doles tēju" veikaliņš un terase. Savukārt Salaspils pilsētvidē jau tagad izvietotas pavasara dekorācijas – kopumā 375 tauriņi parkos, skvēros un satiksmes rotācijas apļos.