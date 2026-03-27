Mēneša laikā krituši 127 siltuma rekordi, taču aprīļa sākumā laikapstākļi mainīsies
Marta pēdējās dienās Latvijā būs lielākoties sauss laiks, bieži spīdēs saule un gaisa temperatūra ievērojami nemainīsies, prognozē sinoptiķi.
Sestdien un svētdien nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu kopumā būs maz, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +1..-5 grādiem, maksimālā temperatūra gaidāma no +6 grādiem vietām piekrastē līdz +13, +14 grādiem Latgalē.
Nākamās nedēļas sākumā dažviet gaidāmi nokrišņi - galvenokārt neliels lietus.
Gaisa temperatūra būs līdzīga kā iepriekš. Aprīļa sākumā iespējamas dažas mākoņainākas, mitrākas un vēsākas dienas, stipri nokrišņi netiek prognozēti.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem pēdējā mēnesī - kopš februāra beigām - gaisa temperatūra Latvijā nepārtraukti bijusi virs normas, pārspēti 127 siltuma rekordi.
Sagaidāms, ka aprīlī gaisa temperatūra brīžiem noslīdēs nedaudz zem normas jeb 1991.-2020. gada vidējā rādītāja.