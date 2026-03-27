"Sieviete kliedza: Palīgā!" Smiltenes pusē jaunieša vadīts auto apmet vairākus kūleņus; trīs cilvēki smagi cietuši. VIDEO
Smiltenes novadā, netālu no pilsētas robežas, 2006. gadā dzimis vadītājs ar vieglo automašīnu "Škoda" nobraucis no grants ceļa braucamās daļas un apmetis vairākus kūleņus. Negadījumā smagas traumas guvuši trīs cilvēki.
Kā vēsta TV3 raidījumam "Degpunktā", negadījums notika, automašīnai braucot lejā no kalna pa grants seguma ceļu. Spēkrats ar triecienu nolauza elektrības stabu un blakus esošajā pļavā apmeta vairākus kūleņus, piezemējoties uz jumta. Automašīna negadījumā ir pilnībā iznīcināta.
Kā raidījumam skaidroja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne, automašīnas vadītājs pie stūres atradies legāli, taču tiesības iegūtas pavisam nesen. "Vīrietis, dzimis 2006. gadā, vadot transportlīdzekli "Škoda", nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Transportlīdzekļa vadītājam bija derīgas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, kas iegūtas šī gada februāra mēnesī," informēja Vaskāne.
Notikuma vietā ieradās vairākas operatīvo dienestu brigādes.
Divi no cietušajiem trieciena rezultātā bija izmesti no automašīnas, savukārt vienu cilvēku no vraka nācās atbrīvot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola apstiprināja cietušo stāvokļa smagumu: "Mediķu palīdzība notikuma vietā bija nepieciešama trīs iesaistītajiem, kuri visi bija guvuši smagus ievainojumus, politraumu." Visi trīs cilvēki pēc sākotnējās palīdzības saņemšanas tika nogādāti slimnīcā.
Vietējais iedzīvotājs Kaspars, kurš dzīvo netālu no avārijas vietas, norāda, ka avārijas brīdī bijis dzirdams liels troksnis. "Pirmais blieziens [bija] ritīgs – tā it kā kaut kas no gaisa nokristu," stāsta Kaspars.
Aculiecinieks dzirdējis cietušo palīgā saucienus - sieviete saukusi: 'Palīgā! Palīgā!'
"Tad māsas puika izsauca ātros, policiju," notikumu gaitu atstāsta vīrietis.
Policija turpina skaidrot precīzus negadījuma apstākļus, tostarp to, vai negadījuma brīdī vadītājs nav atradies alkohola reibumā, ko noteiks medicīniskās ekspertīzes rezultāti.