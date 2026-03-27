Brīvdienās klāt tradicionālā pulksteņrādītāju pagriešana, pārejot uz vasaras laiku. Vakari kļūs krietni gaišāki!
Latvijā naktī uz svētdienu, 29. martu, plkst. 3 notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.
Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi "Par pāreju uz vasaras laiku". Savukārt Eiropas Savienībā (ES) pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm.
Lai gan ES līmenī ir bijušas diskusijas par laika maiņas atcelšanu, vienots lēmums nav pieņemts, jo daudzas dalībvalstis uzskata - lai vienotos par atteikšanos no sezonālās laika maiņas, ir jāveic pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums par izmaksām, kā arī citiem aspektiem. Līdz ar to Latvijā joprojām tiek ievērota iepriekš noteiktā kārtība, ko paredz Ministru kabineta noteikumi, kas atbilst ES direktīvā noteiktajām prasībām.
Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi ieviests 1981. gadā. Kopš 1997. gada vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.