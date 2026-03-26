Tava izglītība
Šodien 19:09
Tuvojas eksāmenu laiks, devītklasniekiem būs jākārto par vienu mazāk
Maija vidū sāksies eksāmenu laiks. Šogad ir nedaudz atvieglots centralizēto eksāmenu grozs - 9. klases beidzējiem būs jākārto par vienu centralizētu eksāmenu mazāk, respektīvi, tikai latviešu valodā un matemātikā, vēsta 360TV Ziņas.
Svešvalodā šogad devītklasniekiem ir paredzēts monitoringa darbs. Devītajā klasē minimālais slieksnis ir 15%. Savukārt 12. klasē ir palicis tikai viens obligāts centralizētais eksāmens augstākajā līmenī iepriekšējo divu vietā. Un obligāti vismaz optimālajā līmeni (20%) būs jākārto četri eksāmeni - latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un vienā no STEM jomas priekšmetiem.
Interneta vietnē skolo.lv skolēni var pārbaudīt savas zināšanas, izpildot iepriekšējo gadu uzdevumus. Tāpat arī skolēni, vecāki un pedagogi aicināti iesūtīt savus jautājumus, uz kuriem varēs saņemt atbildes Valsts izglītības attīstības aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas tiešsaistes sarunās "Facebook" kontos.