Šodien 16:46
Audzē pats: Siguldas novadā aicina izmantot mazdārziņu nomas iespējas
Siguldas novada iedzīvotāji aicināti iznomāt mazdārziņu zemes gabalus, lai audzētu dārzeņus, ogas un ziedus un pavadītu laiku svaigā gaisā. Iniciatīva veicina ilgtspējīgu dzīvesveidu un vietējās vides sakārtošanu, piedāvājot dažāda lieluma gabalus ērtās vietās ar iespēju ilgtermiņa nomai.
Kā norāda Siguldas novada pašvaldībā, mazdārziņu teritoriju attīstīšana veicina iedzīvotāju iesaisti vietējās vides sakārtošanā un sekmē ilgtspējīgu dzīvesveidu. Tā ir iespēja gan lietderīgi izmantot brīvo laiku, gan veidot veselīgus dzīvesveida paradumus, vienlaikus uzlabojot apkārtējo vidi.
Pašvaldība piedāvā dažāda lieluma zemes gabalus, ērtu atrašanās vietu un iespēju nomāt ilgtermiņā.
Piesakies pie sava teritorijas speciālista:
- Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts – Ineta Eriksone (25731358; ineta.eriksone@sigulda.lv);
- Siguldas pilsēta, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts – Kaspars Baltcers (25710851; kaspars.baltcers@sigulda.lv);
- Inčukalna pagasts – Rudīte Stukle (25720852; rudite.stukle@sigulda.lv);
- Mālpils pagasts – Centis Apenītis (25720346; centis.apenitis@sigulda.lv).