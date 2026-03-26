Šodien 15:25
Sinoptiķi sola patīkamas pārmaiņas - piektdiena būs sausa un saulaina
Piektdiena Latvijā gaidāma pārsvarā saulaina, prognozē sinoptiķi.
Naktī dažviet veidosies migla, vietām Latgalē gaidāms lietus. Pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, Latgalē - mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..+3 grādiem.
Diena būs pārsvarā sausa un saulaina, vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +10..+13 grādus, daļā piekrastes tā nepakāpsies augstāk par +6..+8 grādiem.
Rīgā piektdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, dienas otrajā pusē - mainīga virziena vējš. Naktī gaiss atdzisīs līdz +1 grādam, piepilsētā - līdz 0..-2 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +12 grādiem, par dažiem grādiem dzestrāks gaiss būs jūras tuvumā.