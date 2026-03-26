Pabeigti ievērojami veloinfrastruktūras būvniecības darbi Mārupes novadā
Mārupes novada pašvaldība ar Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu ir īstenojusi ievērojamu veloinfrastruktūras uzlabošanas projektu.
Mārupes novada pašvaldība ar Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu īstenoja projektu “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā”. Tā rezultātā izveidoti divi reģionāli velomaršruti, kas savieno Rīgu ar vairākām Mārupes novada apdzīvotām vietām. Kopējais jaunizbūvēto veloceļu garums – 9,5 kilometri.
Maršrutā Rīga (pilsētas robeža)–Mārupe–Jaunmārupe īstenoti četri posmi: Ziedkalnu ielas, Mazcenu alejas, Vecozolu un Rožu ielas, kā arī Dzelzceļa ielas un Tīraines posms. Savukārt maršrutā Rīga (pilsētas robeža)–Babīte–Piņķi izbūvēti trīs posmi: Priežciema, Babītes un Piņķu.
Mērķis – vienots, nepārtraukts maģistrālo veloceļu tīkls Mārupes novadā, nodrošinot zaļās mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām, vienlaikus stiprinot vietējo un apkaimju savienojumu attīstību un uzlabojot vides, dzīves kvalitāti reģiona iedzīvotājiem.
Kopējās attiecināmās izmaksas – 3 481 170 eiro (t. sk. PVN 21 %); no tiem 2 877 000 eiro sedz Atveseļošanas fonds, bet 604 170 eiro – Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējums.