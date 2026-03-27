Šodien 12:51
Talsu novadā: aicina pieteikt pretendentus Žaņa Sūniņa prēmijai vizuālajā mākslā
Talsu novada muzejs aicina pieteikt pretendentus tradicionālajai "Žaņa Sūniņa prēmijai vizuālajā mākslā".
Šogad prēmija par spilgtu un radošu sniegumu vizuālajā mākslā tiks pasniegta jau 23. reizi.
Prēmijai var pieteikt māksliniekus vai mākslinieku grupas par radošo darbību iepriekšējā kalendārajā gadā. Pieteikumā jāmin konkrēta personālizstāde vai grupu izstādē iekļauts atsevišķs darbs. Pretendentus prēmijas piešķiršanai var ieteikt jebkurš Talsu novada iedzīvotājs līdz 2026. gada 29. marta plkst. 12.00.
Aizpildīto pieteikumu aicina sūtīt uz elektronisko pasta adresi novadamuzejs@talsi.lv vai arī pa pastu Talsu novada muzejam Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos, LV- 3201. Pieteikumus var iesniegt arī muzeja kasē.