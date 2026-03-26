Norisinās civilmilitārās sadarbības mācības “NATRIX 2026”
No 24. līdz 27. martam visā Latvijā, tostarp Dienvidkurzemes novadā, notiks civilmilitārās sadarbības mācības “NATRIX 2026”, kurās Nacionālie bruņotie spēki un NATO sabiedrotie stiprinās spēju apzināt un nodrošināt civilo vides informāciju krīžu un apdraudējumu laikā. Mācībās netiks simulētas kaujas vai izmantota munīcija, un tās turpina “NAMEJS”, “PILSKALNS” un “RUPORS” iemaņu nostiprināšanu valsts aizsardzībai.
Mācības norisināsies vairāk nekā 20 Latvijas pašvaldību teritorijās. Tostarp Dienvidkurzemes novadā.
Mācībās piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi, kā arī sabiedrotie no Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā, ASV 5. korpusa, NATO Daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi”, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un NATO Spēku integrācijas vienības. Tāpat mācībās piedalīsies pārstāvji no Apvienotās karalistes civilmilitārās sadarbības grupas, Daudznacionālās civilimiltārās grupas un NATO Apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā (Joint Force Command Brunssum).
Mācības “NATRIX 2026” ir praktisks turpinājums vingrinājumiem “NAMEJS”, “PILSKALNS” un “RUPORS” dodot iespēju nostiprināt gūtās iemaņas, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.