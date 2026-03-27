Latvija gatava atteikties no pulksteņu griešanas, bet Eiropas vienošanās kavē šo soli
Šajā svētdienā, 29. martā, Latvija atkal pāries uz vasaras laiku — pulksten 3.00 būs jāpagriež pulksteņi par stundu uz priekšu. Neskatoties uz vairāku gadu diskusijām Eiropas Savienībā (ES), atteikums no sezonālās laika maiņas vēl nav apstiprināts, tāpēc ierastais rituāls turpinās.
Kā norādījusi Ekonomikas ministrija, līdz šim Eiropas Savienībā nav panākta vienošanās par sezonālās laika maiņas atcelšanu, un dalībvalstu nostāja šajā jautājumā joprojām būtiski atšķiras. Tāpēc Latvija šobrīd neplāno patstāvīgi virzīt šo jautājumu ES darba kārtībā. Tomēr Latvija atbalsta sezonālās laika maiņas atcelšanu un, pieņemot attiecīgo direktīvu, būtu gatava pāriet uz vasaras laiku (GMT+3), ziņo LSM.lv.
Ministrija norāda, ka pirms lēmuma pieņemšanas Baltijas valstīm un to tuvākajiem kaimiņiem jāvienojas par izvēlēto laika joslu, kas tiks noteikta pēc sezonālās laika maiņas atcelšanas. Tāpat līdz lēmuma pieņemšanai Eiropas Komisijai jāveic pilnīga ietekmes novērtēšana, ņemot vērā ne tikai tiešās un netiešās ekonomiskās izmaksas, bet arī citus svarīgus aspektus — ietekmi uz iekšējo tirgu, sabiedrisko veselību, transportu un transfrontešu pakalpojumiem, digitālajām sistēmām, kā arī reģionālajām un ģeogrāfiskajām īpatnībām.
Latvija ir gatava piedalīties diskusijās un izvērtēt iespējamos risinājumus, ja jautājuma izskatīšana ES līmenī tiks atsākta, lai panāktu saskaņotu un koordinētu lēmumu visā Eiropas Savienībā, tostarp Baltijas valstīs. Latvijas nostāja par sezonālās laika maiņas atcelšanu tika apstiprināta Ministru kabineta sēdē 2019. gada 19. februārī. Polija, kas līdz 2025. gada jūlijam būs ES prezidentējošā valsts, mēģinājusi atkal virzīt šo jautājumu ES darba kārtībā.
Spānijas premjerministrs Pedros Sančess 2025. gada 20. oktobrī paziņoja, ka Spānija mēģinās atjaunot iniciatīvu par sezonālās laika maiņas atcelšanu ES darba kārtībā.