Limbažu Kultūras namā būs skatāma Latvijas Leļļu teātra izrāde “Divas Lotiņas”
14. maijā Limbažu Kultūras namā plkst. 18.00būs skatāma Latvijas Leļļu teātra izrāde “Divas Lotiņas”.
Divas meitenes, kuras agrāk neko viena par otru nav zinājušas, satiekas vasaras atpūtas nometnē un atklāj, ka viena otrai ir tik līdzīgas kā divas ūdens lāses. Tas nekas, ka Luīzei no Vīnes ir garas matu cirtas, bet Lotei no Minhenes - divas cieši sapītas biželes: neticamā līdzība taču nevar būt vienkārša sagadīšanās! Lai atklātu noslēpumu, meitenes nolemj samainīties vietām...
Režisors Ģirts Šolis savā pirmajā iestudējumā Leļļu teātrī nolēmis ķerties pie bērnu dienu mīļākā rakstnieka – Ērika Kestnera darba. Kestners savā 1949. gadā tapušajā stāstā raksta: "Pasaulē ir ļoti daudz šķirtu vecāku un ļoti daudz bērnu, kas no tā cieš. Un ir daudz citu bērnu, kas cieš no tā, ka vecāki nešķiras, bet, ja no bērniem prasa, lai viņi šādu stāvokli paciestu, tad nedrīkst ar viņiem to vienkāršā un saprotamā valodā nepārrunāt.”
Par spīti nopietnajai tematikai, “Divas Lotiņas” ir stāsts ar laimīgām beigām, izrāde ir viena liela „ņemšanās” un dauzīšanās, jo stāsta centrā ir divas traki temperamentīgas jaunkundzes! Šarmantus akcentus viņu piedzīvojumiem piešķir iestudējuma vizuālais noformējums, par kuru parūpējies starptautiski atzītais mākslinieks Reinis Pētersons un mūziķa Goran Gora īpaši "Divām Lotiņām” sacerētā oriģinālmūzika.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīze kasēs un internetā. Biļete jāiegādājas katram skatītājam neatkarīgi no vecuma. Biļete bērnam nepieciešama arī tad, ja bērns nesēž atsevišķā vietā.