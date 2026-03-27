Purvciemā uzsākta rotaļu un 3x3 basketbola laukuma izbūve
Purvciemā Stirnu ielas 53 un 55 iekšpagalmā sākti būvdarbi jauna un mūsdienīga atpūtas laukuma izveidei.
Purvciems ir viena no apdzīvotākajām Rīgas apkaimēm, kur blīvās apbūves dēļ joprojām trūkst mūsdienīgu un drošu rekreācijas vietu. Līdz šim dotajā teritorijā saglabājusies vēl padomju laikā izveidota atpūtas zona, kas šobrīd ir nolietojusies, vizuāli degradēta un neatbilst drošības prasībām.
Projektā paredzēts izveidot mūsdienīgu un drošības standartiem atbilstošu atpūtas laukumu, kas būtu piemērots dažādām vecuma grupām, īpaši bērniem un jauniešiem. Tā atrašanās dzīvojamo ēku iekšpagalmā nodrošina drošu un mierīgu vidi bez intensīvas satiksmes ietekmes.
Laukumā plānots uzstādīt vingrošanas iekārtas, šūpoles, smilšu kasti, kāpelēšanas iekārtu ar slidkalniņu, mini batutu. Sporta un rotaļu iekārtu zonās būs mīkstais segums, lai nodrošinātu drošību un samazinātu traumu risku.
Nozīmīgs ieguvums teritorijas attīstībā būs 3x3 basketbola laukums, kas veicinās iedzīvotāju iesaisti fiziskajās aktivitātēs un palīdzēs uzturēt veselīgu dzīvesveidu. Laukums tāpat tiks labiekārtots ar soliņiem, atkritumu tvertnēm. Būtiski, ka teritorijā tiek saglabāti esošie koki, kas nodrošinās ēnu un patīkamu vidi. Projektēšanas un būvniecības darbus veic SIA “JLD”.