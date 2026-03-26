Tiks atjaunotas un saglabātas sakrālā mantojuma celtnes Madlienā, Meņģelē, Suntažos, Jumpravā un Ogrē
Ogres novada pašvaldības dome apstiprinājusi 17,8 tūkstošu eiro finansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Madlienā, Meņģelē, Suntažos, Jumpravā un Ogrē.
Atbalstītie projekti aptver gan valsts, gan vietējas nozīmes kultūras pieminekļus – Madlienas Evaņģēliski luterisko baznīcu, Meņģeles Evaņģēliski luterisko baznīcu, Suntažu Evaņģēliski luterisko baznīcu, Jumpravas Evaņģēliski luterisko baznīcu, Ogres Evaņģēliski luterisko baznīcu un Ogres Trīsvienības baptistu baznīcu.
““Sakrālais mantojums ir būtiska mūsu novada kultūrtelpas sastāvdaļa, turklāt tā ir ne tikai vēstures liecība, bet arī mūsu kopienas identitātes un piederības pamats. Ik gadus piešķirot finansējumu Ogres novada sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai un attīstībai, Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi investē vērtībās, kas veicina mūsu kultūras nepārtrauktību un spēcina Ogres novada kopējo identitāti," pauž Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
Finansējums tiks izmantots konkrētiem restaurācijas un atjaunošanas darbiem, tostarp baznīcu konstrukciju stiprināšanai, logu un durvju restaurācijai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Vienam projektam piešķirtais finansējums sasniedz līdz pat 3000 eiro, ļaujot veikt praktiskus un neatliekamus darbus, kas nodrošina objektu ilgtspējīgu saglabāšanu un drošu izmantošanu.