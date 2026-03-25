Purvciemā stāvlaukumā pie "Maximas" aculiecinieku acu priekšā nosvilina auto. VIDEO
Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu saistībā ar automašīnas "Opel Zafira" aizdedzināšanu Rīgā, Purvciemā, kāda lielveikala stāvlaukumā.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", incidents noticis otrdienas vakarā, kad pie lielveikala "Maxima" esošajā stāvlaukumā aizdegās un īsā laikā pilnībā izdega transportlīdzeklis. Lai gan ugunsdzēsēji liesmas ātri likvidēja un apdraudējums apkārtējiem neradās, spēkrats ir neatgriezeniski sabojāts.
Notikušā aculiecinieki norāda, ka ugunsgrēka iemesls nav bijusi tehniska ķibele. Tieši pirms liesmu parādīšanās pie spēkrata manīta personu grupa.
"Viņi lēkāja pa mašīnu, mēģināja to stumt, sāka spārdīt spoguļus un sadauzīja vējstiklu. Pēc tam viņi atstāja mašīnu iedarbinātu, no bagāžnieka sameta salonā dažādas mantas un riepas. Šķiet, viņi to aizdedzināja apzināti. Salauza durvis, aizdedzināja, paņēma alus pudeles un vienkārši aizgāja," notikumu gaitu aprakstīja aculiecinieki.
Saistībā ar notikušo likumsargi ir sākuši kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 18. nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija pagaidām netiek sniegta, taču likumsargi apstiprina, ka aizdomās turētās personas patlaban vēl nav aizturētas.