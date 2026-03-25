Latvijas augstskolām pasaules universitāšu reitingā labāki rezultāti pētniecībā nekā reputācijā
Latvijas zinātņu universitātes "QS" pasaules universitāšu nozaru reitingā kopumā uzrāda labāku sniegumu pētniecībā un starptautiskajā sadarbībā, kamēr reputācijas rādītāji biežāk ir zemāki, liecina jaunākie reitinga rezultāti.
Kopumā reitings aptver 60 jomas, kurās novērtētas pasaules augstskolas. Latvijas augstskolas novērtētas deviņās jomās, un sešās no tām iekļauta Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Materiālzinātnēs tā ierindota 401.-550. vietā, inženierzinātņu un tehnoloģiju, elektrotehnikas un elektronikas inženierijas, kā arī mehānikas, aeronautikas un ražošanas inženierijas jomās RTU atrodas 451.-500. vietā.
Biznesa un vadībzinību jomā RTU ierindota 601.-650. vietā, bet datorzinātnēs un informācijas sistēmās - 701.-750. vietā.
Medicīnas jomā 701.-850. vietu dala Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte (LU). LU novērtēta arī fizikas un astronomijas jomā, kur tā ieņem 601.-675. vietu.
Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā ierindota 401.-475. vietā.
Augstskolu sniegums reitingā vērtēts vairākās kategorijās, tostarp darba devēju reputācija, starptautiskā sadarbība, kā arī pētniecības ietekme - citējamība, publikāciju kvalitāte un akadēmiskā reputācija. Kopumā augstskolu novērtējums liecina, ka Latvijā ir salīdzinoši labi pētniecības rezultāti, savukārt akadēmiskās reputācijas rādītāji un darba devēju vērtējumi ir zemāki.