Šodien 14:34
Ceturtdien Latvijas austrumu daļā gaidāms lietus, Kurzemē - brāzmains vējš
Ceturtdien daudzviet Latvijas austrumu daļā līs, bet Kurzemē pūtīs brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī lietus gaidāms valsts rietumu un centrālajos novados. Dienvidu vējš pierims, nakts sākumā vēl saglabāsies brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +1..+6 grādiem.
Dienā lietus gaidāms Sēlijā, kā arī daudzviet Latgalē un Vidzemes austrumu daļā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē tas būs stiprāks - ar brāzmām līdz 17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +5..+11 grādiem.
Rīgā ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī palaikam nedaudz līs. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +5 grādiem un pēcpusdienā svārstīsies ap +10 grādiem.