Laika maiņas dēļ divi nakts vilcieni no Zilupes un Daugavpils izbrauks agrāk
Divi nakts vilcieni no Zilupes un Daugavpils naktī uz svētdienu, 29. martā, laika maiņas dēļ izbrauks stundu agrāk, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
PV min, ka naktī uz svētdienu, 29. martā, plkst. 3 Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.
Lai nodrošinātu, ka visi vilcienu reisi pienāk gala stacijās atbilstoši jaunajam, vasaras laikam, stundu agrāk ceļu sāks divi nakts vilcieni.
Pirmais vilciens no Zilupes svētdien, 29. martā, aties plkst. 2.31 ar atiešanu no stacijām "Briģi" plkst. 2.38, "Nerza" plkst. 2.46, "Istalsna" plkst. 2.56, "Ludza" plkst. 4.06, pēc tam turpinot kursēt atbilstoši spēkā esošajam sarakstam.
Savukārt pirmais vilciens no Daugavpils aties svētdien, 29. martā, plkst. 2.48 un Līksnas stacijā piestās plkst. 4.01 un tālāk kursēs pēc spēkā esošā saraksta.
LETA jau vēstīja, ka 2025. gadā "Pasažieru vilciens" pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 67,688 miljoni eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 22,3% un bija 971 221 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.