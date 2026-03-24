Meklētais degvielas zaglis (foto: "Facebook")
Šodien 21:20
Meklē Kurzemē šivērējošus degvielas zagļus, kuri pārvietojas melnā divdurvju SEAT ar Lietuvas numura zīmēm
Kāds "Facebook" lietotājs lūdz palīdzību, lai izdotos notvert degvielas zagļus, kuri nedēļas laikā Kurzemē ir aptīrījuši vairākas tirdzniecības vietas.
Publikācijā teikts, ka ļaundari brauc ar melnu divdurvju SEAT, kam pieliek Lietuvas numura zīmes, taču, visticamāk, ir ar vietējo reģistrāciju. Viņu iespējamā atrašanās vieta — Tukuma novads vai kaimiņu Saldus novads.