Rojā gaidāms pavasara tirdziņš.
Šodien 15:49
Rojā pirmo reizi notiks pavasara stādu tirdziņš
1. maijā no plkst. 11.00 pie Rojas Kultūras centra pirmo reizi notiks pavasara stādu tirdziņš, cerot, ka tas kļūs par skaistu tradīciju Rojā.
Kā informē Talsu novadu pašvaldībā, drīz mūsu dārzos būs laiks stādīt, kopt un priecāties par jauniem stādiem, ziedošām puķēm, tāpat vienmēr ir prieks sevi palutināt arī ar gardiem mājas labumiem.
Uz pavasara stādu tirdziņu aicināti gan tirgotāji, gan pircēji, lai satiktos vietā, kur vienuviet būs atrodams dārza prieks, pavasara košums un mājražotāju gardumi. Apmeklētāji varēs iegādāties stādus, augļkokus, ogulājus, puķes, dārza dekorus, kā arī dažādus pārtikas produktus. Tirgotāju pieteikšanās notiek līdz 20. aprīlim.