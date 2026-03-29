No Rebekas Ibrahimas līdz Dinārai Rudānei: zināmākie musulmaņi Latvijā.
Šodien 06:43
No sporta līdz sabiedriskajai dzīvei: zināmākie musulmaņi Latvijā
2020. gada vasarā Latviju pāršalca ziņa, ka talantīgā svarcēlāja Rebeka Koha pēc laulībām ar savu līgavaini no Kataras pieņēmusi islāmu, bet drīz pēc tam paziņoja arī par sportistes karjeras beigām. Toreiz tas daudzos izraisīja neizpratni, diskusijas un arī visai kategoriskus spriedumus par to, ko šāds solis nozīmē.
Tagad, kad sabiedrībā atkal uzmanība pievērsta Rebekas dzīves pārmaiņām un publiskajam tēlam, no jauna aktualizējas jautājumi ne vien par viņas izvēlēm, bet arī par islāmu kopumā. Kā izrādās, Rebeka nebūt nav vienīgā sabiedrībā zināmā personība Latvijā, kura saistīta ar šo ticību — musulmaņu vidū ir arī citi atpazīstami cilvēki no sporta, mūzikas un sabiedriskās dzīves.