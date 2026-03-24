Drošības eksperts Oskars Irbītis komentē traģisko avāriju Madonas pusē: "Nav jābāž kamera sejā cietušajiem". VIDEO
Pagājušās nedēļas nogalē Madonas pusē, Praulienas pagastā uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona notika traģiska avārija, kurā sadūrās BMW un "Toyota" automašīnas. Bojā gāja visi trīs sadursmē iesaistītie cilvēki.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess, kā arī tiks vērtēta aculiecinieku iesaiste vai tieši pretēji – bezdarbība notikuma vietā, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka bijis liels atļautā ātruma pārsniegums un vismaz viens no vadītājiem braucis ļoti neapdomīgi.
Eksperts skaidro, ka šis ceļš ir ļoti līkumots un nav savienojams ar to ātrumu, ar kādu visticamāk, brauca šajā avārijā iesaistītie.
Pēc pēdām, kas redzamas notikuma vietā, pagaidām var spriest, ka BMW šoferis nav savaldījis automašīnu un sākumā iztriecies cauri grāvim, spējis no tā izbraukt un iestūrējis pretējā joslā, kur satriecās ar "Toyotu".
Taču visa notikušā gaita tiks pētīta uzsāktajā kriminālprocesā, tostarp tiks noskaidrots, vai autovadītāji bija lietojuši apreibinošas vielas. Apkārtnē mētājās vairākas alkohola pudeles, arī gaisā bija jūtama alkohola smaka. Šobrīd jau noskaidrots, ka nevienam no šoferiem nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Runājot par aculiecinieka video, kas uzņemts uzreiz pēc avārijas, arī tā autora darbības tiks izvērtētas un nepieciešamības gadījumā tiks lemts par sodu.
"Cienītie autovadītāji un liecinieki. Ja jūs redzat kaut ko notikušu, vispirms ir jāsauc glābēji, momentāli ir jāinformē policija, jāinformē glābšanas dienests, jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Un nav jāstaigā cauri negadījuma vietai, nav jāizmīda pēdas, nav jābāž kamera sejā cietušajiem, nav jāfilmē bojāgājušie, utt. Šādu rīcību var traktēt pat kā kriminālpārkāpumu," norāda Irbītis.