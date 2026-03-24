Ugunsgrēkā Jūrmalā gājis bojā cilvēks
Ugunsgrēkā Jūrmalā pirmdienas vakarā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu uz Jūrmalu VUGD saņēma plkst. 21.32. Tur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāva dzīvojamā mājā, kur dega ēkas pirmais stāvs 40 kvadrātmetru platībā un jumts 100 kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta, bet vēl viens cilvēks gāja bojā. Šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts plkst. 1.38.
Aizvadītajā diennaktī kopumā VUGD saņēma 65 izsaukumus, tostarp 33 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 24 bija kūlas ugunsgrēki, 23 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi izrādījās maldinājumi.
Plašāks ugunsgrēks pirmdien pēcpusdienā dzēsts arī Augšdaugavas novada Pilskalnes pagastā, kur 3 hektāru platībā dega kūla un 120 kvadrātmetru platībā - saimniecības ēka.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, sodāma un bīstama.