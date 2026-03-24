Latvijai pašlaik nevajadzētu sākt taupīt, uzskata Šuvajevs
Latvijai pašlaik nevajadzētu sākt taupīt, reaģējot uz kara Irānā ietekmi, jo tas būtu kļūdains solis, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Saeimas deputāts Andris Šuvajevs (P).
Viņš uzsvēra, ka, lai gan būs daudz aicinājumu uz taupības pasākumiem, lielākā kļūda šobrīd būtu atteikšanās no investīcijām. Pēc politiķa paustā, tieši pretēji - ir jāiegulda, lai Latvijas ekonomika kļūtu mazāk atkarīga no fosilās enerģijas.
Šuvajevs norādīja, ka karš Irānā ir konflikts, kura ietekmi uz ekonomiku vēl nāksies izjust. Viņaprāt, akcīzes nodokļa samazināšana dīzeļdegvielai ir pareizs lēmums, tomēr tas ir tikai pirmais šāda veida pasākums, un priekšā vēl ir daudz darāmā.
Deputāts arī pauda bažas par izmaksām nākamajās ziemās. Viņš atgādināja, ka pirms četriem gadiem dabasgāze tika iepirkta par ļoti augstām cenām, tāpēc Latvijai būtu jākoordinē rīcība ar Lietuvu un Igauniju, lai dabasgāzi iepirktu kopīgi.
Pēc Šuvajeva teiktā, īpaša uzmanība jāpievērš ekonomiskās krīzes cēloņiem, tostarp atkarībai no fosilajiem resursiem. Viņš uzsvēra, ka nepieciešamas investīcijas ēku siltināšanā, transporta elektrifikācijā un industriālā sektora dekarbonizācijā.
Politiķis arī atzina, ka pirms četriem gadiem Latvija krīzei nebija pietiekami sagatavota, un tagad valsts to vairs nevarot atļauties. Viņš brīdināja, ka pat tad, ja karš Irānā izbeigtos jau šodien, inflācija saglabātos un Latvijas ekonomikas izaugsme mazinātos.
Kā ziņots, valdībā šodien plānots skatīt Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto fiskāli neitrālo likumprojektu par akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai par aptuveni 15%, lai mazinātu straujā degvielas cenu kāpuma ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem, informēja FM.