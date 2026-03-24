Mūžībā devies Vītolu fonda ziedotājs Jānis Grauds
13. martā 86 gadu vecumā mūžībā devies Vītolu fonda ziedotājs Jānis Grauds, kura iniciatīvas rezultātā tika dibināta Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) stipendija, informē Vītolu fonds.
Jānis Grauds visu mūžu veltījis latviskuma saglabāšanai, dzīvojot Austrālijā, un aktīvi darbojies latviešu sabiedrībā. Jau bērnībā viņš iesaistījās mazskautos, vēlāk turpināja darbu skautu kustībā kā kopnieks. Vairāk nekā trīsdesmit gadus viņš darbojās Sidnejas Latviešu teātra ansamblī, kur pildīja dažādus pienākumus – bija gan aktieris, gan režisors, kā arī apgaismotājs, dekorators un ansambļa vadītājs.
Viņš ieņēmis arī vairākus nozīmīgus amatus trimdas latviešu organizācijās. No 2001. gada Grauds bija Sidnejas Latviešu biedrības valdes loceklis, vēlāk kļuva par valdes priekšsēdi (2012–2017), bet kopš 2018. gada pildīja priekšsēža vietnieka un finanšu atbildīgā pienākumus. Tāpat viņš darbojās LAAJ – bija vicepriekšsēdis Jaundienvidvelsā (2009–2017) un vēlāk prezidija priekšsēdis (2018–2020).
Jānis Grauds atstājis nozīmīgu ieguldījumu latviešu diasporas dzīvē un latviskās identitātes saglabāšanā ārpus Latvijas.