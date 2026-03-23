Mūkusalas promenādes būvniecībā izmantots neatbilstošs betons - zaudējumu novēršanai nepieciešami 140 tūkstoši eiro
Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments secinājis, ka Mūkusalas promenādes margu pasētas betonēšanas darbiem ir izmantota betona klase, kas nav atbilstoša šādai konstrukcijai un ekspluatācijas apstākļiem.
Betona stiprības klases maiņu pēc būvnieka ierosinājuma saskaņojis būvuzraugs, taču tagad autoruzraugs, būvuzraugs un būvnieks atzinuši, ka pasētas būvniecībai izmantotais betons C8/10 ir neatbilstošs paredzētajam pielietojumam, Satiksmes un transporta lietu komitejai ziņoja Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Slimbahs.
Slimbahs norādīja, ka kopumā konstatēti vairāki defekti, kas būs jānovērš būvniekam, piemēram, nav aizpildītas šuves, konstatēti margu defekti, tiltiņa piestiprinājuma defekti, asfalta defekti, fiksēti izdrupumi un trijām kāpnēm konstatēts neatbilstošs slīpums. Konstatēti arī glābšanas kāpņu defekti, nodrupusi margu pasēta un citi defekti.
Aprēķināto defektu novēršanas aptuvenā summa ir 140 000 eiro. Ir paredzēts noslēgt vienošanos starp pusēm, ka konstatētais pasētas defekts tiks novērsts būvdarbu veicēja spēkiem sadarbībā ar būvuzraugu un autoruzraugu.
Attiecībā uz promenādes drošību – šobrīd nav konstatēti apstākļi, kas radītu tūlītējus riskus iedzīvotājiem, un nav pamata teritorijas norobežošanai. Būve atbilst Būvniecības likuma prasībām. Vienlaikus, ievērojot piesardzības principu, pašvaldība turpina pastiprinātu objekta uzraudzību un plāno uzstādīt monitorēšanas iekārtas. Defektu novēršanas darbi tiks sākti maijā sākumā.