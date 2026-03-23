Valmieras cietumā neparastā veidā mēģināts ieslodzītajiem nodot daudz mobilo tālruņu
Iepriekšējā nedēļā ieslodzītajam nodotā ledusskapī konstatēti vairāki aizliegti priekšmeti, aģentūru LETA informēja Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP).
Valmieras cietumā pienesumā bija nodots ledusskapis, kurā konstatēti vairāki aizliegtie priekšmeti, tai skaitā, 16 mobilie telefoni, 15 SIM kartes, TV karšu lasītājs ar virszemes TV karti, trīs adapteri, septiņi USB vadi, divas austiņas ar vadu, piecas USB atmiņas kartes un četras USB pārejas.
Daugavgrīvas cietumā higiēnas preču pienesumā darbinieki konstatējuši divu zobu pastu iepakojumos četrus vīstokļus ar nezināmas izcelsmes saturu.
Jelgavas cietumā, veicot apmeklētāja pārbaudi, kurš ieradās uz ilgstošo satikšanos, mēteļa kabatā atrasts mobilais telefons ieslēgtā veidā. Rīgas centrālcietumā konstatēti divi gadījumi, kad, ierodoties uz īslaicīgo satikšanos, veicot apmeklētāju pārbaudi, pie personām tika konstatēti viedpulksteņi.
Visos minētajos gadījumos atrastās aizliegtās vielas un priekšmeti nodoti Valsts policijā turpmāko procesuālo darbību veikšanai.