Tukumā atsāks būvdarbus Brīvības laukumā, būs satiksmes ierobežojumi
Tukuma novada pašvaldība atsāk Brīvības laukuma pārbūvi, īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu, lai saglabātu laukuma statusu kā pilsētas galveno, daudzfunkcionālo sabiedrisko telpu. Kopējās izmaksas sasniedz 2,64 miljonus eiro, turpmākie satiksmes ierobežojumi tiks paziņoti atsevišķi.
Tukuma novada pašvaldība 2025. gada jūlijā uzsāka Eiropas Savienības fonda projekta “Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā” īstenošanu. Marta beigās, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem Brīvības laukuma būvdarbi tiks atsākti pēc tehnoloģiskā pārtraukuma. Par turpmākajiem satiksmes ierobežojumiem sabiedrība tiks informēta atsevišķi tiklīdz būs zināmi konkrētāki ierobežojumu iestāšanās termiņi.
Projekta mērķis ir veikt Brīvības laukuma pārbūvi Tukumā, saglabājot laukuma pilsētvides nozīmi kā galvenajam pilsētas laukumam ar daudzfunkcionālu nozīmi.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 638 845,50 eiro (ar 21 % PVN). Eiropas fondu projekta attiecināmās izmaksas ir 1 644 337,62 eiro, no kurām Eiropas Savienības fondu finansējums ir 800 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 844 337,62 eiro. Ārpus projekta izmaksas sastāda 994 507,89 eiro.
Būvdarbus veic SIA “Amatnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “2BIG”, autoruzraudzību veic SIA “Mark arhitekti” un SIA “Strasa konsultani”. Arheoloģisko uzraudzību un izpēti objektā nodrošina biedrība "Latviešu karavīrs" (atbildīgais arheologs Normunds Jērums).