Stradiņa slimnīcā pasaulē nākuši trīnīši
Svētdien, 2026. gada gada 22. martā, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Perinatālās aprūpes centrā pasaulē nākuši trīnīši – divas meitenes un viens zēns.
Mamma un jaundzimušie jūtas labi un šobrīd saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi.
Tukumnieku Sintijas un Gata ģimenē piedzimuši mazuļi ar svaru 1,720 kilogrami zēnam, 1,760 kilogrami vienai meitenei un 1,540 kilogrami otrai meitenei. Mājās jaunos ģimenes locekļus ar nepacietību gaida lielais brālis.
Arī teju pirms gada – 2025. gada 3. aprīlī – Perinatālās aprūpes centrā tika sagaidīti trīnīši. Kopumā 2025. gadā Stradiņa slimnīcā piedzimuši 1211 bērni, no kuriem 608 meitenes un 603 puikas.
Tiek vēstīts, ka Stradiņa slimnīca sirsnīgi sveic ģimeni ar kuplo pieaugumu un novēl mazuļiem stipru veselību un laimīgu kopīgu dzīves sākumu. Vienlaikus slimnīca izsaka pateicību Perinatālās aprūpes centra medicīnas personālam par profesionālo darbu, rūpēm un ieguldījumu jaunās ģimenes veselības nodrošināšanā.
Par Stradiņa slimnīcu
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca ir viena no lielākajām daudzprofilu slimnīcām valstī, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību. Stradiņa slimnīca ir vienīgā slimnīca Latvijā, kas nodrošina orgānu transplantāciju. Stradiņa slimnīca nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā. Slimnīca ir septītais lielākais darba devējs valstī, kur strādā vairāk nekā 3500 darbinieku.