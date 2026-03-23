FOTO: Kultūras centrā "Siguldas devons" pirmizrādi piedzīvo izrāde "Svešā nauda"

Komēdijas "Svešā nauda" pirmizrādē
Svētdienas, 22.marta, pēcpusdienā Kultūras centrā “Siguldas devons” tika nosvinēta britu dramaturga Reja Kūnija aprēķina komēdijas “Svešā nauda” jauniestudējuma pirmizrāde.
Režisores Ingas Krasovskas veidotais iestudējums ir asprātīgs stāsts par to, kā nauda spēj izsist cilvēkus no līdzsvara. Galvenais varonis Henrijs Pērkinss (viņa lomā iejuties aktieris Artis Robežnieks) ir godīgs grāmatvedis, kuram tiek dota iespēja īstenot savu sapni, pateicoties negaidītai situācijai – pavisam nejauši viņš atklāj savā koferītī vairāk kā miljonu sterliņu mārciņu. Šī situācija iegriež viņa dienu laimes rata ātrumā, kurā galvenā balva ir jāiegūst par katru cenu…
Izrādē piedalās arī aktieri Inese Kučinska (Džeina Pērkinsa), Inga Misāne-Grasberga (Betija Džonsone), Toms Liepājnieks (Viktors Džonsons), Mārtiņš Počs (Billijs), Ivars Puga (Devenports) un Mārtiņš Upenieks (Sleitons). Izrādes radošajā komandā darbojas arī scenogrāfe Aurika Feldmane, kostīmu mākslinieks Gatis Timofejevs un muzikālā noformējuma autore Zane Dombrovska.
Tuvākās “Svešās naudas” izrādes varēs noskatīties 20. aprīlī plkst.19 Jelgavas Kultūras namā, 27. aprīlī plkst.19 Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”, 28. aprīlī plkst.19 Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē un 7. maijā plkst.19 VEF Kultūras pilī