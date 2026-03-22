Pirmo Dramaturgu asociācijas gada balvu saņem Lelde Stumbre
Oriģināldramaturģijas festivālā "Pie mums martā" gada balvu saņēmusi rakstniece Lelde Stumbre par lugu "Durvis aizveras", informēja Dramaturgu asociācijā.
Balvas ieguvēju noteica lasītāju žūrijas balsojums par "Dramaturgu asociācijas" biedru lugām, kas 2025. gadā pirmo reizi izrādītas profesionālajos vai amatieru teātros, kā arī publicētas periodikā vai grāmatās. Stumbres luga "Durvis aizveras" pirmizrādi piedzīvoja pērn Rūjienā, bet vēlāk tika publicēta lugu krājumā "Cilvēksvelme".
Lasītāju žūrijā bija Pasaules latviešu amatieru teātru savienības un Latvijas Amatieru teātru asociācijas biedri, kā arī lugu autori, kuri paši šajā konkursā savus darbus nebija iesnieguši.
Lielu lasītāju atbalstu saņēma arī Lelde Jauja par lugu "Divas uz Liepāju un atpakaļ", kas publicēta 2025. gadā iznākušajā krājumā "Ceļā uz Liepāju". Šī luga šogad nominēta arī Latvijas Literatūras gada balvai.
Daudz balsu ieguva arī Māras Bortņikovas luga "Mežoņi", Ineses Tālmanes "Vanckars", Stumbres "Vecums", Jaujas "Pink mess" un Marikas Pudules-Indānes "Žubītes testaments".
Pasākumā notika arī izloze lugu lasītāju žūrijai - tās dalībnieki saņēma "Dramaturgu asociācijas" izdotus lugu krājumus.
"Dramaturgu asociācijas" gada balva pasniegta pirmo reizi, un tās mērķis ir stiprināt latviešu oriģināldramaturģijas attīstību un veicināt jaunu darbu tapšanu. Asociācija iecerējusi, ka balvas pasniegšana turpmāk kļūs par regulāru tradīciju.