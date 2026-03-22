112
Šodien 11:19
Talsu novadā bez vēsts pazudusi 75 gadus vecā Brigita Sūniņa
Valsts policija meklē 1951. gadā dzimušo Brigitu Sūniņu, kas 21. martā izgāja no savas dzīvesvietas Talsu novadā un pazuda bez vēsts.
Sieviete šā gada 21. martā ap pulksten 12.00 pameta savu dzīvesvietu Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, Pastendē, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Pazīmes: Vidējas miesas būves, augums 154- 156 cm, šobrīd sirmi īsi mati. Bija ģērbusies: tumši sarkanas krāsas virsjakā, zilas krāsas džinsa biksēs, kājās melni puszābaki.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!