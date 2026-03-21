Rīgas Tehniskās universitātes dienesta viesnīcā miris students
Pēkšņi un negaidīti Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) dienesta viesnīcas telpās mūžībā devies RTU students, liecina universitātes ieraksts soctīklā "Facebook".
"RTU dziļās skumjās apstiprina, ka pēkšņi un negaidīti RTU dienesta viesnīcas telpās mūžībā devies RTU students. RTU vadība visu universitātes studentu un darbinieku vārdā ir izteikusi visdziļāko līdzjūtību studenta ģimenei, draugiem un studiju biedriem.
Studentu un darbinieku labklājība un drošība ir RTU prioritāte. Šobrīd universitātes vadība cieši sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem, lai izmeklētu un noskaidrotu notikušā apstākļus, un sniedz visu nepieciešamo atbalstu studenta ģimenei. RTU aicina ikvienu cienīt ģimenes privātumu un neizplatīt spekulācijas šajā sēru brīdī," teikts paziņojumā.
Ziņu aģentūra LETA vēsta, ka Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par studenta nāvi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) dienesta viesnīcā.
VP Sabiedrisko attiecību nodaļā apstiprināja, ka dienesta viesnīcas telpās likumsargi konstatēja personas līķi.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un likumsargi izmeklēšanas gaitā skaidros notikušā apstākļus.