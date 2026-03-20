Šodien 18:47
Rīgā vieglā automašīna sadūrusies ar autobusu. Ir cietušie. VIDEO
Piektdien ap pusdienlaiku, Dreiliņos, Kaivas un Dzelzavas ielas krustojumā vieglā automašīna sadūrusies ar "Rīgas satiksmes" autobusau. Cietuši četri cilvēki.
Kā ziņo uzņēmums "Rīgas satiksme", tā autobuss esot braucis pa galveno ceļu, bet tā priekšā, nedodot ceļu, izbrauca vieglā automašīna. Pēc sākotnējās informācijas medicīniskā palīdzība bijusi nepieciešama abu transportlīdzekļu vadītājiem un kādam autobusa pasažieriem. Policija par notikušo uzsākusi izmeklēšanu.