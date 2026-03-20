Rīgā vieglā automašīna sadūrusies ar autobusu. Ir cietušie. VIDEO
Sadursmē cietušas četras personas.
112

Jauns.lv / LETA

Piektdien ap pusdienlaiku, Dreiliņos, Kaivas un Dzelzavas ielas krustojumā vieglā automašīna sadūrusies ar "Rīgas satiksmes" autobusau. Cietuši četri cilvēki.

Kā ziņo uzņēmums "Rīgas satiksme",  tā autobuss esot braucis pa galveno ceļu, bet tā priekšā, nedodot ceļu, izbrauca vieglā automašīna. Pēc sākotnējās informācijas medicīniskā palīdzība bijusi nepieciešama abu transportlīdzekļu vadītājiem un kādam autobusa pasažieriem. Policija par notikušo uzsākusi izmeklēšanu.

Citi šobrīd lasa