LU Botāniskajā dārzā uzziedējis "baltais paradīzes putns"
Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza atjaunotajā Palmu mājā uzziedējusi Nikolaja strelīcija (Strelitzia nicolai), ko dēvē arī par balto paradīzes putnu, informēja LU Komunikācijas departamentā.
Nikolaja strelīcija ir mūžzaļš lakstaugs ar lielām, dekoratīvām lapām. LU Botāniskajā dārzā augošais eksemplārs izaudzēts no sēklas pagājušā gadsimta vidū.
Strelīcijas ziedi atveras vienu reizi gadā, sasniedzot pat 30 centimetru garumu. Ziedu veido trīs kauslapas un trīs vainaglapas. To forma atgādina putnu, kas arī devis augam tautā lietoto nosaukumu - paradīzes putns. Dabā šī suga sastopama Āfrikas dienvidaustrumu piekrastes sausajos skrajmežos, skaidro Botāniskā dārza speciālisti.
Papildus Nikolaja strelīcijai tās pakājē kopš decembra zied arī karaliskā strelīcija (Strelitzia reginae), kas izceļas ar izmērā mazākiem, koši oranžiem ziediem.
Pašlaik LU Botāniskajā dārzā vienlaikus piedzīvojami vairāki notikumi - Acāliju mājā novērojams kolekcijas pilnzieds, savukārt jau no aprīļa apmeklētājiem būs atvērta arī Tropu tauriņu māja.
LU Botāniskais dārzs ir vecākais botāniskais dārzs Latvijā un nozīmīgs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, pētniecības un izglītības centrs. Tajā apskatāmi aptuveni 6000 dažādu nosaukumu augi no Latvijas un visas pasaules gan āra ekspozīcijās, gan siltumnīcās.
Pagājušā gada decembrī pēc piecu gadu pārtraukuma apmeklētājiem tika atvērta atjaunotā Palmu māja. Renovācijas laikā uzlabota ēkas infrastruktūra un radīta mūsdienīga, apmeklētājiem pieejamāka vide subtropu augu kolekcijas iepazīšanai.
LU Botāniskais dārzs apmeklētājiem atvērts katru dienu no plkst. 10 līdz 18.